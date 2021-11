“I soliti ignoti”, la decisione della Rai. Cosa succederà nel 2022

In arrivo grandi novità per “I soliti ignoti”, Amadeus non può fare altro che festeggiare un altro traguardo. I dettagli

Ancora una volta Amadeus è riuscito ad ottenere grandi risultati. “I soliti ignoti”, il programma in onda su Rai 1 nella fascia dell’access time si sta rivelando un successo e l’azienda è pronta a premiare il conduttore.

Secondo quanto si legge su Tv Blog, sono in arrivo importanti novità per Amadeus. Si tratta di un’ulteriore proposta che non può di certo rifiutare.

Amadeus, tra novità e successo

Nell’attesa di rivederlo a “Sanremo”, Amadeus continua a scalare la vetta del successo. Con “I soliti ignoti” è riuscito ad ottenere ottimi risultati, tanto da oltrepassare il tg satirico “Striscia la notizia”.

Secondo i dati Auditel, non c’è competizione tra i due e il conduttore di Rai 1 ha decisamente lasciato il segno. Per questo l’azienda ha deciso di confermare il programma per tutto l’anno 2022, ma questa volta con un cambiamento: non saranno i vip a mettersi in gioco ma i nip.

Quindi l’indiscrezione riguardo ad una sostituzione con “Affari Tuoi” sembra essere stata smentita. Amadeus farà compagnia al pubblico per tutta la stagione. Intanto, si prepara anche a portare avanti per la terza volta consecutiva una nuova edizione di “Sanremo”.

Su Instagram ha rivelato di aver ascoltato alcuni brani di ragazzi delle nuove proposte. Ma non ci sono altri dettagli al riguardo. Sono in tanti a chiedersi chi sarà al suo fianco, visto che Fiorello sembra aver abbandonato il gioco.

Qualcuno è pronto a puntare tutto su Giovanna Civitillo, moglie e collega del presentatore. Per la Rai potrebbe essere una grande novità, ma al momento non ci sono stati dettagli e particolari che abbiano potuto innescare dei dubbi al riguardo. Non ci resta che attendere e scoprire ulteriori indizi.