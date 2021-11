Aurora Ramazzotti: “Mi vergogno e ora scoprirete il perché” – VIDEO

Aurora Ramazzotti ha stupito tutti con una confessione inaspettata con cui ha rivelato una cosa di cui si vergogna molto.

Buongiorno inaspettato da parte di Aurora Ramazzotti che ha stupito tutti con una rivelazione inedita. La figlia di Eros e Michelle Hunziker si è infatti aperta con i suoi 2 milioni di follower su Instagram, affermando di vergognarsi per una situazione che la coinvolge da vicino.

La 24enne, diventata conosciuta nel mondo dello spettacolo, seguendo così le orme dei genitori, è molto seguita sul social. La sua gallery è un racconto dalla sua vita personale e professionale: tra set televisivi, shooting, allenamenti e momenti spensierati, in ogni foto si mostra sempre bellissima.

Dopo l’esordio a “X Factor” e a “Le Iene”, di recente si è distinta con il format “Mistery Land”, apprezzato da molti. Un impegno che ha raccontato nelle storie di Instagram, luogo in cui condivide molto dal suo vissuto.

Proprio tramite questo canale ha narrato una criticità della sua vita di cui prova molta vergogna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Perfezione fatta persona”, Alice De Bortoli in tuta mostra l’addome scolpito – FOTO

Aurora Ramazzotti: imbarazzo totale

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “La fi**ggine”, Alessia Marcuzzi fondoschiena d’acciaio che ipnotizza

Risveglio quasi all’ora di pranzo per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle ha confessato di provare vergogna per questa su difficoltà di svegliarsi in mancanza di una sveglia.

“È tardi per dire buongiorno. Mi vergogno ma ora scoprirete il perché”, le parole della 24enne che di seguito ha spiegato l’accaduto. Avendo rotto le fotocamere del telefono, ha comprato un nuovo meraviglioso dispositivo, ma da qualche settimana la sua sveglia non funziona.

Nessun le credeva pensando che fosse lei a non sentirla: “Se non mi chiamano non mi sveglio”, le parole di Aurora che confessa poi di essersi affidata al blog di Salvatore Aranzulla per trovare la risposta all’enigma della sveglia che non suona.

Nelle storie ha condiviso la schermata di quello che le appare, nella speranza che qualche fan che abbia dimestichezza con la tecnologia possa magari risolvere la situazione, permettendole così di alzarsi all’orario prestabilito ed evitando risvegli in mattinata inoltrata.