Addio sofferto per Barbara D’Urso, la fine si avvicina: cosa sta succedendo con Mediaset

Non tira affatto una buona aria per la conduttrice Mediaset visto che probabilmente dovrà lasciare definitivamente gli studi di Cologno Monzese.

Per Barbarella non si prospetta un anno facile dopo le ultime indiscrezioni fatte emergere prepotentemente da Dagospia negli ultimi giorni.

Sembra che la bella 63enne dopo il taglio domenicale del suo programma serale “Live – Non è la D’Urso” presto sarà fatta fuori completamente anche da ciò che le rimane sul canale, ovvero “Pomeriggio 5”.

A quanto pare, Pier Silvio Berlusconi non è intenzionato a rinnovare il contratto alla signora dei salotti tv, che scadrebbe il prossimo dicembre 2022. I numeri raccolti da “Scherzi a parte”, “Verissimo” e “Amici” stano aumentando vertiginosamente lo share della rete privata, indice che la scelta di isolare Barbarella sempre di più è stata vincente.

Barbara D’Urso isolata, nuovi progetti per il suo futuro televisivo?

La campana dallo spirito sempre arguto e temerario pare che però non sarà completamente messa da parte. Ovviamente la sua immagine resterà ancora per molto un grande appeal per vari programmi tv.

Sempre secondo le indiscrezioni di Dagospia, pare che ci sia per lei in corso una trattativa con Sky che la vorrebbe alla conduzione di un nuovo format su Tv8 dal prossimo autunno. Non è però stato annunciato nulla di più in merito, solo nei prossimi mesi si saprà qualcosa nello specifico.

Ovviamente una veste ridimensionata per lei che dovrà imparare a contenersi sia nei modi provocatori che nel look spesso troppo sopra le righe.

Quindi ora è tutto da vedere, il da farsi è in divenire e almeno fino a giungo prossimo la vedremo ancora ancorata in Mediaset per la gioia di chi la ammira e ne stima il modo esuberante di raccontare i fatti di gossip e attualità.