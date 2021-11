Anna Tatangelo, gambe accavallate e sguardo verso l’infinito: l’incidente bollente rende tutto più magico – FOTO 

Anna Tatangelo, la cantante nell’ultima foto scatena un trionfo di emozioni, ma il messaggio è chiaro. I fans sono già in visibilio.

La cantante più bella e sexy del panorama musicale italiano: Anna Tatangelo. L’artista ci proietta in un mondo di sensualità fatto non solo di quella presenza prorompente che lascia di volta in volta senza fiato, ma una voce potente…calda a cui siamo ormai legati da tanti anni. Anna infatti nonostante abbia ancora 34 anni, vanta una carriera quasi ventennale alle spalle; fin da subito infatti sono state apprezzate le sue doti canore.

Oggi la Tatangelo presenta un curriculum eccellente, ha vinto il “Festival di Sanremo” più volte, concerti in tutta Italia…album di successo…fans ventennali che la seguono. E poi televisione, “Lady Tata” infatti ha portato la sua esperienza al servizio dei talent in veste di Giudice.

Anna Tatangelo, gambe accavallate e sguardo verso l’infinito: un sogno

