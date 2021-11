“GF Vip” panico nella notte: un concorrente esce dalla casa

Puntata complicata per Alex Belli, che ha rincontrato sua moglie dopo due settimane di lontananza. Il loro confronto ha avuto un esito inaspettato al GF Vip

Alex Belli è stato l’assoluto protagonista della puntata del GF Vip che è andata in onda ieri sera. L’attore di Centovetrine non ha vissuto delle ore facili: sua moglie Delia Duran, infatti, ha deciso di entrare nella casa per affrontare sia lui che Soleil Sorge. Delia non ha apprezzato molto la loro improvvisa vicinanza e infatti, al suo arrivo, ha attaccato duramente Soleil accusandola di aver provocato un uomo sposato.

GF Vip, Alex prova ad uscire dalla casa nella notte: panico tra i concorrenti

Successivamente, ad Alex è stato concesso di incontrare sua moglie e il loro confronto ha avuto un esito inaspettato. Delia, infatti, è scoppiata in lacrime quando ha visto suo marito e gli ha detto che dei suoi atteggiamenti con Soleil l’hanno ferita profondamente. Alex era convinto che sua moglie avrebbe capito, tutto si aspettava tranne che ritrovarsela davanti in quelle condizioni e alla fine ha fatto davvero fatica a salutarla e a lasciarla andare. Infatti, appena terminata la puntata, Alex si è diretto verso la porta rossa pronto ad uscire dalla casa. A fermarlo è stata Soleil, che lo ha supplicato di pensarci e di non lasciarla da sola in questa situazione complicata. Poi gli ha promesso che, se a mente lucida avesse avuto ancora l’intenzione di andare via, sarebbe uscita anche lei dalla casa.

Alex, che aveva anche aperto la porta rossa, alla fine si è deciso a tornare sui suoi passi e a dormirci sopra. Questa mattina ha ufficializzato la sua decisione di rimanere dentro.