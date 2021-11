Elisabetta Canalis nell’ultima foto regala un briciolo di vita quotidiana: i fans la osannano e la trovano più bella che mai.

In qualsiasi lato le si scatti una foto, Elisabetta Canalis è sublime. L’ex velina e conduttrice infatti pratica attività sportiva da sempre e questo sicuramente la aiuta non solo ad avere costantemente un aspetto fresco e riposato, al pari delle ventenni, ma una bellezza consapevole che cattura lo sguardo di chiunque la guardi.

Ovviamente dietro c’è un’ottima base di partenza: la perfetta genetica della Canalis trasmessa anche alla figlia che è semplicemente bellissima. Elisabetta propone spesso delle foto che la vedono senza trucco ma questo non turba affatto il web in quanto non ha bisogno del make-up per apparire al meglio. E l‘ultima foto lo dimostra chiaramente.

Elisabetta Canalis si svela ai suoi fans: le reazioni non si lasciano attendere

Direttamente da Los Angeles, Elisabetta Canalis si trova all’interno del centro commerciale e decide di dare un saluto al suo pubblico social con una foto nella quale si mette a nudo. Come abbiamo già anticipato, la showgirl è solita apparire senza trucco facendosi promotrice di una bellezza naturale, acqua e sapone che al web piace e mette d’accordo tutti sia uomini che donne.

Anche il suo outfit casual non è da meno: denim, sneakers tutto curato nei dettagli. T-shirt basic bianca e giacca verde. Capelli raccolti in una semplice coda. Lei è semplicemente deliziosa. I commenti sono tantissimi “La ragazza della porta accanto…quella a cui non penseresti mai di poter bussare. Bellissima, sempre” alludendo in parte alla semplicità con cui si pone la Canalis. Tra le sue storie, numerosi brevi video che la vedono in leggings e top, occasione perfetta per ammirarla globalmente nella sua splendida fisicità.

Di recente il suo cambio look ha fatto tendenza; il ritrovato castano scuro l’ha resa ancora più sexy suggellando quella bellezza che nel tempo va solo ad incrementare. Una femme fatale, tra le donne più desiderate.