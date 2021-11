Ambra Angiolini ha ribadito nuovamente le sue idee in merito alla situazione in cui è coinvolta con “Striscia la Notizia” e fa chiarezza

L’attrice Ambra Angiolini ha replicato ancora una volta al programma “Striscia la Notizia” dopo le novità dell’altro giorno. Il programma di Antonio Ricci ha commentato tutte le notizie circolate nei giorni scorsi, smentendole tutte. Ha aggiunto, inoltre, che probabilmente Ambra abbia alzato un polverone per far parlare di se e ottenere quindi attenzione mediatica. Vediamo cosa ha replicato l’attrice.

Ambra Angiolini è stanca della situazione con “Striscia la Notizia”, sceglie un modo di reagire sorprendente

Ambra Angiolini nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri per l’uscita del film Per tutta la vita, ha commentato la polemica con “Striscia la Notizia” dal momento che in molti hanno chiesto un suo parere. Tutto è cominciato dalla consegna del Tapiro d’oro a causa della rottura con Max Allegri.

Dopo le battute e l’umiliazione pubblica ricevute dalla attrice, lei avrebbe deciso di muoversi legalmente. Tuttavia in poco tempo si è creata una ragnatela di informazioni sconvolgenti. Dalla chiamata di scuse di Vanessa Incontrada, alla presa di posizione di donne dello spettacolo in difesa di Ambra e contro il programma.

E ancora, fatti personali su Ambra e Allegri e sull’affitto di una casa da pagare, ma anche sul ritrovamento di un capello biondo nell’auto dell’allenatore. Si continua con un messaggio della figlia di Ambra, che si diceva indignata da quanto aveva visto nel programma di Antonio Ricci.

Tutte queste azioni hanno portato la redazione di “Striscia la Notizia” a doversi difendere pubblicamente. Pertanto qualche giorno fa il programma, ha raccolto informazioni e prove che smentiscono categoricamente tutte le accuse che gli sono state rivolte. Inoltre hanno palesemente accusato l’attrice di cercare attenzione mediatica per far parlare di se.

Dopo queste parole Ambra ha deciso di rispondere così: “Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare in silenzio”. Poche parole ma concise, l’attrice ha scelto di non perdere troppo tempo a parlare delle rivelazioni del programma e forse è meglio così. Indubbiamente ha dimostrato di non cercare ulteriore attenzione, altrimenti avrebbe potuto replicare con altre parole.