Monica Bertini, leggings e top che ti mandano ai manicomio: forme illegali – FOTO

Monica Bertini si tiene in gran forma, la conduttrice sportiva di Mediaset fa impazzire gli ammiratori su Instagram: che fisico irresistibile.

E’ una delle ultime superstiti della ‘squadra’ della redazione sportiva di Mediaset, che qualche anno fa annoverava una serie di bellezze da capogiro. Con il tempo, molte di queste hanno preso però altre strade. Monica Bertini è invece rimasta con il network milanese.

E’ lei ora la punta di diamante al femminile dei programmi sportivi dei canali Mediaset. Grande professionalità e competenza sono indubbiamente le sue armi principali, oltre a un fascino irresistibile che chi la segue da tempo conosce bene.

38 anni, la Bertini ha ereditato il posto di Giorgia Rossi alla conduzione di Pressing, il programma di approfondimento serale sui match di campionato e Champions League. L’appuntamento con lei è sempre imperdibile per i fan.

Monica ci tiene a presentarsi sempre al meglio in onda, elegantissima e anche in gran forma. Il suo segreto di bellezza? Tanta attività fisica, come ci mostra in una delle ultime storie su Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> DAZN, siamo ad una svolta incredibile: cosa accadrà agli utenti nelle prossime ore

Monica Bertini, la tenuta da palestra attillata ne esalta le curve: seduce al primo sguardo

SE VUOI VEDERE LA STORY DI MONICA, VAI SU SUCCESSIVO