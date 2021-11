Sedicesima puntata del Grande Fratello Vip: questa sera ci sono stati confronti importanti, una eliminazione importante ma soprattutto tante discussioni

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v )

Diamo il via alla sedicesima puntata del Grande Fratello Vip con il confronto che tutti stavano aspettando: dopo la lite tra Aldo Montano e Alex Belli dell’inizio di questa settimana, i due hanno avuto modo di parlarsi e hanno avuto una nuova discussione. Alla fine, durante la pubblicità, hanno deciso di mettere da parte le loro divergenze e chiedersi scusa. Il blocco successivo è stato sicuramente più leggero: Giucas Casella, dopo aver esternato il suo interesse per Iva Zanicchi, ha ricevuto un videomessaggio da parte della cantante che gli ha fatto uno scherzo, facendogli intendere di avere qualche possibilità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Barbara D’Urso distrutta a “Pomeriggio 5”. Poi la stoccata agli ospiti: “Evitate gli applausi”

Grande Fratello Vip, riassunto della sedicesima puntata

Ma torniamo ad Alex Belli, che di recente si è avvicinato tantissimo a Soleil Sorge. Delia Duran, moglie di Alex, è arrivata in puntata per uno scontro acceso con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. L’ha accusata di provocare suo marito e di essere una gatta morta. Soleil è rimasta molto ferita dalle sue parole e si è confrontata con Alex alla fine dell’incontro. Intanto Jo Squillo è stata eliminata al televoto e Miriana ha avuto modo di riabbracciare il suo Nicola. In seguito Alex ha avuto modo di confrontarsi con sua moglie Delia: nel trovarla in lacrime, Alex è entrato in crisi e ha pensato seriamente di abbandonare la casa. Ha provato a tranquillizzarla come poteva anche se non è stato facile considerata la loro lontananza. Serata particolarmente difficile per Alex, che è stato anche rimproverato per una frase detta durante la settimana: “Alla fine cadranno tutti, tranne Manuel perché non sta in piedi“. Manuel ci ha tenuto a sottolineare di non essersi offeso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Suor Cristina, dopo la fama la sua vita è rivoluzionata: adesso è innamorata

Infine le nomination: al televoto finale sono finiti Alex, Gianmaria, Davide e Soleil. Nella prossima puntata non è prevista l’eliminazione.