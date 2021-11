Wanda Nara da paura sui social network: la showgirl argentina ha infiammato il web con uno scatto memorabile allo specchio con décolleté in vista.

Wanda Nara, dal punto di vista personale, sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita. Mauro Icardi avrebbe tradito la showgirl con l’attrice China Suarez: da quando è fuoriuscita questa notizia, la nativa di Buenos Aires e l’attaccante del Paris Saint Germain si sono allontanati. Quando tutto sembrava finito, la storica ex di Maxi Lopez è tornata a Parigi per ricongiungersi con il bomber ex Inter.

Da qualche giorno, i due si sono nuovamente allontanati. Quest’oggi, però, è uscita sui social network una nuova fotografia in cui Maurito e Wanda sembrano essere più uniti che mai. La verità, al momento, non è possibile saperla. Una cosa è certa: la 34enne continua a pubblicare scatti al limite del proibito su Instagram.

Wanda Nara, lo scatto allo specchio è devastante: occhio al décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “La regina della TV” Monica Bertini, il vestito si scopre nei punti giusti: la scollatura è un qualcosa di illegale – FOTO

Wanda, poco fa, ha fatto salire terribilmente la temperatura su Instagram postando una foto rovente allo specchio. La nativa di Buenos Aires è comodamente seduta su un mobiletto e assume una delle sue pose provocanti. Il mondo del web resta estasiato: l’argentina è davvero in splendida forma.

La classe 1986 offre una spettacolare scollatura ai suoi followers e così il suo décolleté fuoriesce in modo stupefacente. Le sue forme strabordano e mettono a dura prova gli schermi degli smartphone dei seguaci. Il post ha raccolto già 100mila likes in meno di mezz’ora. “Caliente”: questa parola scritta da diversi fan riassume al meglio Wanda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Da incanto ed estasi”: Anna Falchi, spacco inguinale e gambe accavallate. Panorama a luci rossi, fan senza fiato – FOTO

Wanda, qualche giorno fa, ricordò a tutti di non possedere solamente un lato A fenomenale, ma anche un didietro panoramico: anche in quell’occasione, lo scatto allo specchio fece velocemente il giro del web.