La showgirl si è mostrata sui social con un meraviglioso abito rosso fiammante per augurare la buonanotte ai fan.

40 anni ma una bellezza travolgente che ammalia ancora molti suoi fan. Elena Santarelli l’abbiamo vista in programmi come “L’Eredità”, “L’Isola dei Famosi”, “La Repubblica delle Donne” anche se negli ultimi anni ha preferito di dedicarsi al suo ruolo di mamma e moglie a tempo pieno.

Sposata dal 2014 con Bernardo Corradi, ex calciatore, è madre di Giacomo e Greta Lucia nata nel 2016. La showgirl di Latina è ancora il sogno di molti italiani e le foto che concede sui social sono una vera gioia per la sua community che ogni giorno cresce a vista d’occhio. Vediamo l’ultimo post Instagram e scopriamo il suo look scelto per la serata di ieri.

Elena Santarelli è una diva anni Cinquanta, vitino da vespa e un sorriso che stende

