La soubrette dal sex-appeal prorompente, Wanda Nara, si prepara a fare la differenza regalando ai suoi fan la soddisfazione più grande.

Asset sportivo e grinta da vendere quest’oggi per la showgirl e procuratrice sportiva classe 1986, Wanda Nara. E’ finalmente arrivato il momento di sfuggire ai gossip e di prendere in considerazione l’idea nella maniera più drastica e repentina possibile. L’attrice nata su suolo argentino, più precisamente nella cittadina d’influenza francese, Boulogne Sur Mer, ha un profondo affetto per la penisola italiana, sulla quale vanta una lunga serie di collaborazioni.

Sui social si iscrive il suo massimo trionfo, con istantanee di giorno in giorno sempre molto distinte l’una dalle altre ed un look “da diva“, dimostrato talvolta indossando anche outfit dal taglio casual e confortevole, ma davvero inconfondibile. Nella serata di ieri, in diretta da Milano, la showgirl è stata pronta a fare nuovamente e con successo “la differenza“.

“Veloce come il vento” Wanda Nara pazzesca in Lamborghini dà la soddisfazione assoluta – FOTO

