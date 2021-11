La principessa Charlene, dopo aver trascorso 8 mesi in Sudafrica, è tornata a Monaco: la verità sulla separazione dal marito Alberto

Mesi in cui le indiscrezioni e le malelingue sono proliferate senza alcuna sosta: la separazione tra Charlene Wittstock ed Alberto di Monaco sembrava ormai una questione di ore. Nonostante la principessa si trovasse in Sudafrica a causa di un problema di salute, i rumors in merito alla presunta crisi con il marito si erano fatti sempre più insistenti. Quest’oggi, l’ex modella è rientrata a Monaco dopo 8 mesi di lontananza, e ai giornalisti ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti in merito al suo ritorno: la verità sul marito Alberto e sui figli Gabriella e Jacques.

Charlene rientra a Monaco: la verità sulla separazione dal marito

Quest’oggi, i riflettori di tutto il mondo erano puntati su Charlene Wittstock. La principessa consorte di Alberto di Monaco, dopo 8 mesi di lontananza, è rientrata nel paese che ormai l’ha adottata, non mancando di ringraziare il Sudafrica per il supporto ricevuto. “Che Dio benedica il Sudafrica“, ha esclamato, appena scesa dall’aereo, la principessa, che si è sottoposta ad un delicato intervento a seguito di un’infezione all’orecchio.

Mesi duri, quelli che l’ex modella ha trascorso lontana dai suoi figli Gabriella e Jacques, e dal marito Alberto. I giornali, a fronte della distanza tra i coniugi, hanno ipotizzato che la fuga in Sudafrica della principessa fosse, in realtà, solamente il preludio di una separazione. Voci che, all’opposto, Charlene ha smentito attraverso le dichiarazioni rilasciate poco dopo l’atterraggio. “È stato un momento molto difficile, ma è bello ritrovare il mio paese. Sono così felice di rivedere i miei figli“: questa la confessione della principessa, che al suo arrivo è stata accolta da un cesto di fiori.

Con Alberto di Monaco, stando a quel che è trapelato, il matrimonio non sarebbe affatto in bilico. La coppia, che in passato dovette affrontare numerosi scandali, ad oggi sembra più unita che mai.