Annalisa è una delle cantanti più amate del nostro Paese con i suoi tour e la voglia di andare alla conquista del mondo con la sua musica

I fan adorano la sua musica e la sua bellezza e proprio con l’ultimo scatto ha offerto loro entrambe le emozioni. La voce di Annalisa scalda il cuore dei fan e fa sognare di perdersi tra le braccia del proprio innamorato.

Il 5 novembre è uscita l’ultima collaborazione che ha visto la 36enne cantare come artista femminile nel nuovo brano di David Guetta intitolato “Family“. Ha rappresentato l’Italia mentre nella versione per il Brasile c’è Iza e in quella coreana Jamie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Una delle più belle che ho mai visto…” Federica Pellegrini emoziona, in costume è sublime – LA FOTO del giorno

Annalisa, la foto dell’annuncio ai follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Bellezza più erotismo” Benedetta Mazza, tutti gli occhi su di lei: la FOTO scatena un tripudio di emozioni

Immersa nel verde del suo giardino Annalisa più bella che mai annuncia: “Beh ma allora Dieci è DOPPIO PLATINO Grazie a tutti”. Il post Instagram della cantante è stato sommerso da un tripudio di like e commenti di giubilo per il traguardo raggiunto dalla cantante di “Dieci“.

La canzone si è classificata settima al Festival di Sanremo andando ad affermarsi sempre di più durante quest’anno. Il brano è contenuto nell’album “Nuda10” in cui ci sono varie collaborazioni come quella con Federico Rossi per il singolo “Movimento Lento” e un’altra con Rose Villain per “Eva+Eva”. La prima ha dato il via a un hit di successo che ha fatto ballare gli italiani per tutta l’estate.

Sul successo di quest’oggi un fan ha commentato: “Tu chiamale se vuoi emozioni” e tutti gli altri si sono uniti al coro con like (33mila) e cuoricini. Qualcuno le ha chiesto se il tour sarà confermato visto le date in programmazione, dal 6 dicembre al Fabrique di Milano passando per Bologna e Roma fino ad arrivare al Demodè Club di Modugno.

Un successo enorme per Annalisa Scarrone, savonese che racconta il suo mondo e quello dei ragazzi nati negli anni 80′ e all’inizio degli anni Novanta.