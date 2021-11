Elettra Lamborghini è tornata: cuore a mille dei fan davanti alla foto prima dell’esibizione. Curve davvero pericolose

Elettra Lamborghini è una trottola, non si ferma un attimo, sempre in giro per il mondo per questioni di piacere e relax con suo marito e per lavoro.

La Twerking Queen ultimamente aveva un po’ “abbandonato” i social e soprattutto Instagram facendo sentire poco la sua voce ma come sempre c’è un motivo.

“Mi pare di capire che il mio Instagram sia tornato normale dopo mesi – ha detto nelle Instagram Stories la cantante – Ma non confido. Non sono scomparsa, semplicemente il mio Instagram sta bloccando tutto, non funziona più. Sono in Messico ora, sono all’estero da un mese e mezzo”.

E proprio dal Messico ci arrivano alcuni scatti super bollenti della moglie di Afrojack. Prima dell’esibizione Elettra sgancia la foto ed è subito delirio.

Elettra Lamborghini è un fuoco: curve pericolose

