Chiara Ferragni non si ferma. Ancora con il seno in bella vista. Questa volta non si tratta però di un evento: le foto in casa

Chiara Ferragni continua ad osare. L’influencer numero uno al mondo dopo i suoi nude look che nelle scorse settimane tanto avevano fatto parlare, scatenando anche l’ironia del marito Fedez, ci ricasca ancora.

Dopo le sfilate di Parigi con maglia trasparente e copricapezzoli oro, la Ferry come la chiama il rapper di Rozzano, ha deciso di osare ancora. Questa volta a Berlino durante il GQ Woman of the Year Award dove ha ritirato il premio Donna dell’anno. Per l’occasione ha indossato una scultura in oro molto provocante. Un top o meglio un bustier a forma di petto nudo, una scultura firmato Schiaparelli.

La Ferragni sposa l’idea dell’artista di creare stupore e sgomento in chi indossa le sue creazioni e se questo non è bastato, direttamente da casa sua, rincara la dose.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > “Sei sul mercato?”, fan in delirio di fronte a Belen: la FOTO da censura senza reggiseno

Chiara Ferragni in topless, visione bollente sui social: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > “Ballando con le stelle”, scoppia la passione tra i due protagonisti. La coppia è inaspettata

Come ha ben fatto notare uno dei suoi tantissimi follower pare che Chiara Ferragni ci abbia preso guasto a mostrare le sue grazie. Questa volta non c’è nessun evento specifico. La moglie di Fedez sgancia, a fine serata, un topless super hot.

Come copertina del suo consueto “Best of these days ❤️‍🔥” l’imprenditrice digitale sgancia un primo piano pazzesco. Senza nulla addosso, si copre i seni con le mani. Capelli legati magistralmente e ben truccata, lascia il dorso completamente nudo attirando su di sé tutti gli occhi dei fan.

Sono pochi quelli che scorrono in avanti per vedere le altre foto, la Ferragni in topless si prende tutte le attenzioni, così i commenti ed i like fioccano.

“Ormai ci hai preso gusto” scrive uno dei suoi 25,4 milioni di follower aggiungendo però anche una nota negativa: “io vorrei capire sta cosa rappresenta… lo chiedo a te e attrae quello che come te decidono di mettere foto così… il senso?? Ragazzi spiegatemi il senso”.