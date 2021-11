“L’Eredità”, forti applausi per il concorrente. Anche Insinna è commosso: “Quello che hai fatto è bellissimo”

A “L’Eredità”, gli spettatori hanno assistito ad una scena davvero inaspettata: anche Flavio Insinna non si è trattenuto dal complimentarsi con i concorrenti

I partecipanti che si sfidano all’interno del quiz game di Rai 1 sono ogni giorno più agguerriti. Ciascuno di loro, infatti, aspira a divenire il campione di giornata e a trionfare nella fase più difficoltosa del programma: quella della “Ghigliottina”. Solo un partecipante, a questo proposito, era riuscito a racimolare un montepremi record tramite una serie di vittorie consecutive: si tratta di Massimo Cannoletta, il campione che si è intascato ben 200.000 euro.

Fino a questo momento, nessuno è mai riuscito a superare una simile cifra. Eppure, ai concorrenti non sembra mancare la voglia di vincere il programma. Non di rado, tuttavia, i telespettatori assistono anche a scene in grado di lasciare tutti a bocca asciutta: ciò che è accaduto quest’oggi ha scosso persino il conduttore Flavio Insinna.

“L’Eredità”, forti applausi per il concorrente: “Quello che hai fatto è bellissimo”

A “L’Eredità”, i concorrenti si sfidano l’un l’altro per avere la possibilità di accedere alla “Ghigliottina”, la fase finale del quiz game di Rai 1. A tale scopo, i partecipanti danno vita ad una lotta all’ultimo sangue senza esclusione di colpi. Non di rado, tuttavia, anche nel bel mezzo delle sfide è possibile assistere a dei gesti di ammirevole cordialità. È esattamente quanto accaduto durante la puntata di questa sera, nel momento della sfida tra Pierluigi e Filippo.

Pierluigi, che aveva commesso due errori durante la fase del “Metti, Leva, Cambia”, doveva scegliere l’avversario da sfidare nel duello. Circondato da donne, il concorrente ha scelto di compiere un gesto da vero gentiluomo: “Per galanteria, mi sento di scegliere Filippo“. Flavio Insinna, profondamente colpito dalla scelta del partecipante, non ha potuto far a meno di elogiarlo: “Facciamogli un grande applauso. Non capita tutti i giorni di vedere scene così“.

Un momento degno di nota, che il conduttore non ha mancato di sottoporre all’attenzione del pubblico. I concorrenti, pur rivali nel gioco, hanno dimostrato di essere dei campioni nella vita.