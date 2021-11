“Matrimonio a prima vista 2021”: lite furiosa tra due partecipanti, proposta indecente inaspettata

Durante la sesta puntata del docu reality è accaduto l’inverosimile tra Dalila e Manuel, una proposta di lui l’ha mandata su tutte le furie.

Questa sera alle 21.25 andrà in onda la settima puntata di “MAPV Italia 7a stagione” ed in attesa della reunion che andrà in scena tra i sei concorrenti in gioco, noi vogliamo fare un salto indietro e parlare di ciò che è accaduto la scorsa volta e che forse è saltato meno agli occhi del pubblico a casa.

Se per Martina e Davide sembra tutto un buco nell’acqua e per Sergio e Jessica invece un amore in fase di risveglio emotivo e sentimentale, quelli che invece hanno dato più filo da torcere sono stati Dalila Cantagallo e Manuel Felici.

La coppia è stata quella che per prima ha dimostrato un incredibile attaccamento fisico e complicità di intenti. Nelle ultime due puntate invece qualcosa è cambiato, vediamo insieme passo passo questa evoluzione.

Manuel rivolge a Dalila una proposta poco gradita: scoppia la bomba in casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Durante la quinta puntata i ragazzi si sono incontrati per la prima volta per discutere tra loro e tirare le somme di quanto stava accadendo. Jessica ha dichiarato di essere dubbiosa del marito perchè aveva paura che questo la trattasse bene indistintamente da chiunque fosse sceso per lui.

Un dubbio che si è insinuato anche nella mente della forte Dalila che pian piano ha allontanato Manuel dichiarandogli che “lui si comporta così, ma l’avrebbe fatto anche con un’altra, preso dall’esperimento?“.

Poco è servita la telefonata che il povero tabaccaio ha rivolto al coach Favaretto che gli ha suggerito di scrivere una lettera aperta, che poi sarebbe stata bruciata, in cui esternava tutte le sue perplessità sul rapporto.

Dalila però non ha apprezzato e ha chiesto anche a Nada una consulenza di coppia. La sessuologa ha parlato “profezia che si autoavvera“ visto che la ragazza non ha mai voluto dargli una seconda chance e mettere da parte i suoi rancori e paure personali. È qui che è uscita la patata bollente.

La segretaria dello studio veterinario ha dichiarato che il marito fin da subito le ha chiesto di fare con lui dei giochi erotici, mettendo da parte la conoscenza emotiva e caratteriale che invece a lei ora manca. Come evolverà il rapporto ce lo dirà solo la puntata di stasera, tutti sintonizzati al canale 31 del digitale terrestre.