Micaela Ramazzotti stupisce i fan con un primo piano da urlo, il suo sguardo è afrodisiaco: che spettacolo

Direttamente da Roma, Micaela Ramazzotti si sta facendo conoscere giorno dopo giorno dal pubblico italiano per la sua bellezza e il talento. E’ un’attrice di fama internazionale che in questi ultimi anni ha riscontrato molto successo grazie a film come “Gli anni più belli”, “La pazza gioia”, “L’ombra di Caravaggio”.

Classe 1979, la vip prima di diventare un artista ha svolto diversi lavori ed ha vissuto all’estero dove ha fatto la cameriera.

Micaela Ramazzotti, lo sguardo strepitoso manda in tilt i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MicaelaRamazzotti (@micaelaramazzotti)

Seguita da più di centomila follower, Micaela Ramazzotti non perde occasione di condividere con loro alcuni traguardi e scatti mozzafiato. Ultimamente ha ricevuto molti meriti come il Premio Virna Lisi , Federico Fellini.

L’ultimo post, invece, è un primo piano che ha lasciato tutti senza parole. Di una bellezza senza tempo, l’attrice non è passata di certo inosservata. Lo scatto è già diventato virale e i suoi occhi verdi hanno mandato in tilt il web. Con una mano si tocca i capelli, indossa un top e una giacca neri.

Immediatamente piombano like e commenti da parte dei fan come: “Bellissima e bravissima, la mia attrice preferita” e poi ancora “Quanto sei fi**”, qualcun altro aggiunge: “Spettacolare”.

La Ramazzotti ne ha fatta di strada per arrivare al successo, la sua carriera sta andando a gonfie vele e la bravura e il talento le stanno recando ottimi risultati.

Sono in tanti a chiedersi quali saranno i prossimi lavori dell’attrice, nell’attesa i fan la seguono sui social dove la Ramazzotti non perde occasione di condividere con loro dettagli e particolari della sua carriera. Quel sorriso ormai ha conquistato i cuori degli italiani che non possono più fare a meno di seguirlo e ammirare così tanta bellezza.