L’attrice e modella ha posato completamente nuda per uno shooting, seducente ma mai volgare ha dato sfogo ai suoi “sogni più nascosti”.

La signora Bova è sempre più amata in Italia per la sua allegria contagiosa ed il suo modo ironico di raccontarsi nonostante la carriera brillante e una vita fatta di successi professionali davvero unici.

Rocío Muñoz Morales ha da sempre uno stile unico e riconoscibile, capelli taglio bob mossi che le coprono parzialmente il viso e frangetta ribelle, look vintage che va dallo sportivo estremo fino a quello anni Trenta che lei ama moltissimo.

Modella ricercatissima continua a posare con continuità per brand e riviste patinate, vediamo e commentiamo l’ultimo post social che ha condiviso con i suoi fan. Bollente…

Rocío Morales blocca il web, cosa dirà Raoul Bova?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

“I SOGNI non vanno mai in quarantena ✨” ha scritto lei come didascalia che accompagna l’ultimo scatto estremamente sensuale pubblicato nella sua pagina Instagram.

La vediamo posare sdraiata di pancia sul letto, mostra le spalle magre e il punto vita da vespa, la pelle nuda e morbida rifrange nell’oscurità della camera in cui si trova. A colorare la sua schiena solo una collana lunga con catena di perline e ciondolo di rubino a forma trapezoidale, un fuoco che divampa su di lei e cattura l’attenzione di chiunque abbia visto lo scatto portentoso.

Un fan le ha lasciato un commento molto emozionante: “La tua bellezza è come un sogno ma tu sei reale. È bello sognare. Fai sempre in modo che i tuoi sogni divorino la tua vita così che la vita non divori i tuoi sogni. Ti abbraccio, ti auguro un’ottima serata”.

I commenti proseguono però assieme a migliaia di like concitati: “…e scusate le spalle…😜😘”, “Spettacolo della natura 🌺🔥❤”, “Il gioiello più prezioso…è sotto il gioiello 💕”, “Madre natura!!”.