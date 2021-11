La bella Sara Croce ha condiviso nelle stories Instagram un allenamento molto sexy, i fan sono sconvolti dal suo corpo

Sara Croce è la bonas di “Avanti un altro” e sui social è molto seguita e amata, ha infatti 1 milione di fan. Le sue foto suscitano sempre molta attenzione e successo vista la sua bellezza incredibile e la sensualità.

Facendo la fotomodella condivide spesso anche scatti davvero molto provocanti con mise sexy. I commenti che riceve di solito sono: “Sei stupenda e molto intrigante, sensuale e sexy”, “Strafiga anche se per me sei il top senza trucco”.

Sara Croce, la storia su Instagram che manda i fan in delirio

La bella bonas di “Avanti un altro” ha fatto impazzire i suoi fan nelle stories Instagram, condividendo un suo allenamento. Si è mostrata in un momento di pausa, sdraiata sul tappetino con il seno completamente in vista. Poco dopo si è mostrata anche sulla cyclette. I fan l’adorano quando si allena e mostra il suo fisico statuario, atletico e tonico.

Tuttavia la Croce utilizza i social non solo per condividere la sua bellezza, ma anche per parlare di temi che le stanno a cuore. In passato si era espressa sul catwalking, ovvero quando gli uomini commentano e fischiano le ragazze di passaggio. La Croce aveva ammesso di averlo subito, sostenendo che è un azione molto negativa. Nonostante questo ha anche ammesso che se fatto in maniera moderata può anche essere tollerato. Questa volta la bonas ha voluto utilizzare il suo potere mediatico per parlare di un argomento completamente diverso.

Si tratta del calcio, argomento non sconosciuto per la bella modella che fidanzata con un calciatore. La giovane ha contestato il fatto che in alcune partite alle quali ha presenziato, vi fosse un atteggiamento ostile da parte di alcuni membri della squadra, specialmente in categorie inferiori. In particolare la Croce ha raccontato di un episodio che ha visto durante una partita di serie D. L’arbitro ha semplicemente alzato la bandiera per determinare un azione e un membro della squadra opposta lo ha attaccato verbalmente con insulti molto gravi.

La Croce ha raccontato di aver affrontato il signore rimproverandolo. Ha poi condiviso un video di un atto simile, nel quale si vede un uomo che colpisce faccia un arbitro giovanissimo. La Croce è particolarmente sensibile all’argomento dal momento che suo fratello ha fatto l’arbitro. La modella invita tutti a denunciare questi gesti poco piacevoli da vedere.