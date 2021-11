La compagna di Piersilvio Berlusconi non è riuscita a trattenere le lacrime ed è scoppiata in un pianto a dirotto. I motivi…

Silvia Toffanin durante le puntate di ”Verissimo” si lascia sempre andare alla sua emotività soprattutto quando si trova davanti a confessioni molto toccanti dei suoi ospiti.

Questa volta non è riuscita a trattenere le lacrime e si è imbattuta in una testimonianza davvero scottante che l’ha colpita nel profondo della sua sensibilità.

Ospite della prossima puntata di ”Verissimo” sarà la bellissima showgirl ed ex Miss Italia, Eleonora Pedron che ha avuto un’infanzia molto difficile.

Il dramma di Eleonora Pedron

Nel salotto di ”Verissimo” l’ex moglie di Max Biaggi ha rivelato a Silvia Tofannin i momenti più difficili della sua vita e così la compagna di Piersilvio Berlusconi è scoppiata in lacrime.

“Tu avevi solo 9 anni quando tua sorella e tua madre furono coinvolte in un incidente stradale”, ha esordito la Toffanin.

La Pedron ha risposto così: “Ricordo tutto, non avevo ben chiaro cosa volesse dire andare in cielo. Non volevo vedere i miei soffrire e mi tenevo tutto dentro. Sono ricordi che non si possono cancellare, però quando penso a loro penso alle cose belle”.

Ma non solo la sorella Nives, l’ex Miss Italia nel 2002 perse anche suo padre a causa di un incidente stradale nel quale fu coinvolta insieme a lui mentre rientravano da Milano.

“Mi ha coperto col suo corpo per proteggermi“, ha rivelato e a questo punto la Toffanin non ha trattenuto le lacrime.

“Mi ha aiutato molto al fede, sono convinta che rivedrò Nives e papà, altrimenti non avrebbe senso la vita”, ha concluso la bellissima showgirl.

E’ stato un racconto molto toccante che ha commosso tutto il pubblico nonchè la conduttrice che si è stretta alla collega mostrandole tutta la sua vicinanza.