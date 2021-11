“Secondo me è disegnato…”, Carolina Casiraghi il bikini sottilissimo sfiora la censura: la FOTO da bollino rosso

Carolina Casiraghi infiamma il web con una foto da capolavoro di bellezza, vietata ai minori: fan al settimo cielo.

La web influencer e imprenditrice di famiglia, Carolina Casiraghi dà il là ad uno spettacolo riservato ai deboli di cuore. Non ci sono più aggettivi per descrivere la sua incredibile bellezza, elevata all’ennesima potenza dopo il “colpo da novanta” dell’ultimo minuto.

Carolina frequenta assiduamente i social network e stavolta non ha lasciato davvero scampo alla concorrenza, sempre più spietata e difficile da scalare nelle gerarchie. Lei vi è riuscita in un batter baleno: e a pensare che gli obiettivi erano altri e sotto i riflettori dei social era finita soltanto per “gioco”, come dichiarato dalla diretta interessata.

Oggi, la fashion blogger, amante dei temi rinascimentali e calibrati verso il lusso più intenso è un pensiero costante nella vita di ciascuno. Andiamo a vedere nei dettagli il regalo più bello per gli appassionati, dall’inizio della sua magica avventura su Instagram

Carolina Casiraghi, meraviglia di madre natura in costume: come se non lo avesse…

