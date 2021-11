Eleonora Incardona ha condiviso uno scatto su Instagram in cui è in compagnia di Chiara Ferragni: le sexy influencer mostrano i loro reggiseni.

Eleonora Incardona catturò l’interesse degli italiani per il suo legame con Diletta Leotta: la siciliana è stata a lungo fidanzata con Mirko Manola, il fratellastro del volto di Dazn. Proprio come la Leotta, anche la nativa di Ragusa ha iniziato a prendere parte a programmi di calcio e soprattutto a conquistare il web con scatti strabilianti.

La Incardona, questa sera, ha mandato Instagram in subbuglio condividendo uno scatto da paura: la sexy influencer non è sola, ma è in compagnia di una delle sue colleghe più celebri, ossia Chiara Ferragni. Le due star dei social network regalano una visione doppia illegale, mettendo in mostra i loro reggiseni.

Eleonora Incardona e Chiara Ferragni, reggiseni in mostra: lo scatto fa il giro del web

Per vedere il mostruoso scatto, vai su successivo.