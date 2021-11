Elisa Isoardi, le foto al mare lasciano i suoi followers senza fiato: la presentatrice tv non è mai stata così spensierata.

Anche Elisa Isoardi, come tante altre sue colleghe, dopo lo scoppio della pandemia ha dovuto trovare il modo di intrattenere i suoi fans fuori dallo schermo televisivo. Divenuta famosa tra il pubblico italiano sopratutto grazie a “La prova del cuoco”, storico programma culinario che è riuscita a rubare dalle mani di Antonella Clerici, oggi Elisa sembra non essere più così fortunata in televisione. Il programma ha infatti definitivamente chiuso i battenti dopo più di 20 anni di messa in onda, e la Isoardi ha deciso di ripiegare su diversi reality.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Elisa Isoardi, il segreto svelato ai fan in un primo piano mozzafiato – FOTO

Elisa Isoardi, l’ultimo bagno al mare lascia i fans senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Potrebbe interessarti leggere anche –> “Donna d’altri tempi!”, Elisa Isoardi incanta ma un dettaglio non sfugge ai fans. Con chi sarà? FOTO

Nonostante il declino televisivo, però, la Isoardi continua a fare affidamento su una base di fans davvero sfegatati. La presentatrice ha deciso di utilizzare i social network per restare in contatto con tanti di loro, che non si lasciano sfuggire nemmeno un momento della sua vita privata. Appena un mese fa Elisa ha pubblicato su Instagram le ultime foto scattate in riva al mare, mostrando un fisico mozzafiato e un sorriso smagliante.

Non tutti lo sanno, ma la Isoardi non ha dedicato solo gli ultimi anni della sua vita al mondo dello spettacolo. Il suo avvento in tv, infatti, risale al 2000: ben ventuno anni fa la presentatrice ha partecipato a Miss Italia in qualità di Miss Valle d’Aosta, aggiudicandosi la fascia di Miss Cinema. Da lì in poi non ha mai abbandonato il mondo dello spettacolo, partecipando sia come concorrente che come co-conduttrice a tantissimi programmi tv italiani. Dal 2014 al 2018 è diventata particolarmente conosciuta anche fuori dagli schermi per via della sua relazione con Matteo Salvini, resa particolarmente “social” proprio da quest’ultimo.

A dimostrazione di come sia sempre stato il suo sogno sfondare nel mondo dello spettacolo, la Isoardi ha raccontato di essersi diplomata giovanissima proprio in Teatro, a Roma.