Matilde Brandi ha condiviso uno scatto di prima mattina conquistando i fan con la sua bellezza ed eleganza

Matilde Brandi è un’icona di moda, non c’è dubbio. In ogni suo post appare con outfit sempre adatti alle circostanze. Nei suoi scatti su Instagram sfoggia sempre molta eleganza sensualità.

Indossa abiti stupendi e anche in tenuta casual riesce ad attirare l’attenzione su di se. La Brandi è molto amata sui social, ha ben 512 mila followers. Vediamo la reazione dei fan alla foto che ha pubblicato oggi.

La Brandi condivide una foto su Instagram ed è tripudio di like

Ogni foto condivisa da Matilde Brani è un successo. I suoi fan l’adorano e glielo dimostrano commentano ogni singolo scatto con messaggi di affetto e supporto. Questa mattina la bella Brandi ha condiviso uno scatto che la ritrae in macchina con un look molto autunnale, una giacchetta arancione, un jeans, un cappello e un paio di occhiali da sole a goccia. Uno stile perfetto per un qualunque martedì mattina.

Vestita così da il buongiorno ai suoi fan che replicano subito: “Sei splendida”, “Buongiorno bellissima meraviglia”, “Matilde le tue foto mi attizzano”, “Donna superlativa, meravigliosa, sensuale, e dolcissima”.

La Brandi ha alle spalle una carriera da showgirl, in particolare è conosciuta per il suo talento da ballerina. Matilde ha sempre amato il ballo e si diverte molto a mettersi in gioco. In passato aveva partecipato al programma condotto da Carlo Conti, “Si può fare”, nel quale doveva prepararsi a diverse prove che includevano anche doti da ballerina.

Lei ad oggi non rinuncia al ballo, cerca sempre di praticarlo quando può. Proprio ieri nelle sue stories Instagram ha condiviso le lezioni di ballo alle quali ha partecipato con entusiasmo e felicità. Nel 2020 la Brandi ha partecipato al “Grande Fratello Vip”, facendosi notare non solo come personaggio televisivo ma anche come donna realizzata e felice della sua vita.

Tuttavia ad un certo punto la mancanza delle figlie si è fatta molto pesante e decide di abbandonare il reality. Una volta uscita dalla casa si è ritrovata senza marito che nel frattempo aveva deciso di andare via e lasciare tutto e tutti. Un duro colpo che però la Brandi ha saputo incassare e oggi è felice con se stessa e la sua danza che sempre l’accompagnerà.