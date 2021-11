Federica Nargi ha condiviso uno scatto su Instagram che la ritrae in una posa che ha fatto impazzire i fan

Federica Nargi sta vivendo un periodo fortunato dopo la partecipazione a “Tale e Quale show”, la sua notorietà è aumentata. Su Instagram ha raggiunto i 3,8 milioni di follower e si avvicina alla soglia dei 4 milioni.

Durante la partecipazione al programma ha dimostrato di avere talento come showgirl, cimentandosi nel ballo, canto e imitazione di personaggi famosi. Ma quello che continua a conquistare il pubblico che la segue è la sua bellezza.

Federica Nargi, l’ultimo post su Instagram è un successo e scatena i fan

La bella Federica Nargi ha condiviso uno scatto con indosso una tuta di jeans abbinata ad un cappello, borsa nera e stivali di pelle. Un outfit sensuale e perfetto per passeggiare in centro Roma.

I commenti dei fan non lasciano dubbio, il look è stato apprezzato e indossato da lei è perfetto: “Che bella che sei”, “Complimenti Fede stai benissimo”, “Favolosa ti amo”, “Perfetta”. La Nargi ha appena concluso il suo percorso nel programma condotto da Carlo Conti, “Tale e Quale show”. Dove ha dimostrato di essere una showgirl completa e molto brava nel canto e ballo.

L’ex velina ha commentato la sua esperienza con queste parole: “Il 13 settembre sono entrata per la prima volta negli Studi Rai Fabrizio Frizzi, carica di emozione, entusiasmo, ansia e curiosità ed è iniziata la mia avventura a “Tale e Quale Show”. Ieri è terminato questo lungo e meraviglioso viaggio e di una cosa sono certa: la realtà ha superato ogni aspettativa, perché ho incontrato dei compagni di cammino unici e speciali, che l’hanno reso indimenticabile. Vorrei ringraziarli tutti ad uno ad uno, per la pazienza, le risate, i pianti e l’affetto che mi hanno dato; ma soprattutto per aver creato quell’atmosfera che per me è fondamentale nella vita: la sensazione di essere in famiglia. Grazie di cuore, a tutti. Resterete sempre il ricordo indelebile di un favoloso viaggio in famiglia”.

Definisce così i suoi compagni di viaggio, “famiglia”. Personaggi famosi come Alba Parietti, Stefania Orlando, Biagio Izzo, Simone Montedoro e tanti altri. Hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia che continuerà al di fuori del programma.

La Nargi ora che è tornata sotto i riflettori, la sua presenza in televisione è sempre molto apprezzata dal pubblico.