Alice De Bortoli si denuda e appare nella sua totale bellezza: la giovane influencer sbaraglia tutte – FOTO

Alice De Bortoli da 10 e lode: la giovane influencer infatti appare al massimo della sua sensualità, un mix di freschezza e bellezza che piace e non poco.

Nonostante la giovane età, Alice De Bortoli ha subito mostrato di essere non solo una bellissima ragazza ma di possedere anche tutte quelle qualità per diventare crescendo una vera e propria femme fatale. Oggi la vediamo impegnata in shooting fotografici anche con Maison di moda importanti, come per ultimo con Elisabetta Franchi. Anche la stilista ha intravisto del potenziale in Alice e l’ha voluta in alcuni scatti.

I suoi post sono sempre un tributo alla sua bellezza, una presenza fisica notevole che si nota senza fronzoli nella sua ultima foto che decide di fotografarsi senza abiti. La visione manderà in tilt il web.

Alice De Bortoli senza abiti fa sognare: la visione sbaraglia la concorrenza

