Immortalata di spalle la sensualità della bellissima attrice Francesca Chillemi conquista il suo pubblico che resterà senza parole.

L’attrice e modella classe 1985, nata sotto il segno del Leone in un paesino della suggestiva isola siciliana, Francesca Chillemi è divenuta sin da giovanissima celebre al grande pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al concorso di bellezza nazionale di “Miss Italia“, meritando la corona e facendo sì che possa divenire il suo promettente esordio alla carriera nel mondo dello spettacolo.

Da quel momento in avanti si tratterà per lei di pura ascesa, dal ruolo di affermata modella a quello di attrice molto richiesta da vari registi. Inizialmente Francesca approda in una storica fiction del piccolo schermo nel 2004 con “Un Medico In famiglia“, per virare al cinema soltanto cinque anni più tardi al fianco di Checco Zalone, nella pellicola dalla comicità satirica e devastante di “Cado dalle nubi“. Una delle sue più recenti collaborazioni televisive sarà invece destinata ad un episodio della serie omonima, dedicata al genio “Leonardo“, proprio in questo 2021.

POTREBBE INTERESSARTI —>>>> Scegli il cappotto autunno inverno 2021 più adatto alla tua fisicità

“Amo la tua pelle” Francesca Chillemi sensuale di spalle la visione è amore puro – FOTO

PER VEDERE FRANCESCA CHILLEMI “SENSUALE DI SPALLE”, VAI SU SUCCESSIVO.