Una puntata davvero unica quella che si è svolta ieri sera su Real Time e che ha dato da riflettere molto sulle tre coppie coinvolte.

Si è svolta ieri sul canale 31 del digitale terrestre la 7ima puntata del docu reality “MAPV Italia” con una reunion tra le coppie coinvolte che ha messo fuori gioco (quasi) tutti i ragazzi coinvolti nell’esperimento.

L’incontro è avvenuto a Palazzo Varignana Resort&Spa a San Pietro Terme sui colli bolognesi, all’interno di un contesto quasi surreale che ha tenuto bloccate lì le coppie per due giorni (di fuoco).

La coppia che più di tutte è esplosa nel confronto serrato è stata quella formata da Dalila Cantagallo e Manuel Felici, arrivata alla struttura molto arrabbiata e frustrata per quanto accaduto nell’ultima settimana.

Nessuna comunicazione tra di loro ma solo muri alzati, soprattutto da parte della giovane che si è subito rifiutata anche di dormire con il marito. Non solo Manuel si è presentato senza fede all’appuntamento – “Da ieri mi sei indifferente, hai alzato i muri e ne paghi le conseguenze. A te manca una sensibilità emotiva” – ma durante la cena ha alzato i toni con la moglie ed il resto dei partecipanti.

Dalila e Manuel ai ferri corti, il pianto di lei ha commosso tutti. Incredibile

Il tabaccaio di Roma appena ha incontrato Davide e Martina si è scagliato violentemente contro di lei accusandola di non aver investito nulla nell’esperimento, di “non essersi messa in gioco“. Un attacco che la giovane assistente di volto ha preso molto sul personale, ma in realtà una provocazione che invece era rivolta a Dalila di fronte a lui, impassibile e muta.

Alla cena i due si sono mostrati fragili e tristi, tanto che non appena sono giunti Sergio e Jessica hanno palesato il loro reale stato d’animo alle telecamere: lei arrabbiata e lui deluso. Lo stesso Sergio indagando sui motivi dell’allontanamento ha ammesso alle telecamere che “mancano dei pezzi alla storia di Dalila, spiega le sue ragioni che però sono scomposte“, a differenza di Manuel che a suo dire invece “si è posto sempre in modo sinceramente costruttivo verso la compagna“.

Lei motiva il suo distacco svelando di aver capito che sono partiti con due aspettative diverse, “troppo arrogante e presuntuoso Manuel. Non ascolta quello che voglio davvero io“. Tanto che anche la visione dell’album di nozze non l’ha per nulla scalfitta, sfogliando malvolentieri le pagine di loro due in abiti nuziali.

Il secondo giorno lei si allontana dal gruppo per pensare, il marito però la segue e prova a parlarle: “Poteva essere davvero qualcosa di bello tra di noi. Non hai capito che io sono felice perché SEI SCESA TU e non un’altra?! Mi sono sentito messo all’angolo senza possibilità di replica“.

Lei quindi scoppia in una pianto fragoroso, gli chiede scusa e gli augura di trovare una persona che lo sappia amare come lui merita e che non metta in dubbio la sua estrema sensibilità come uomo.

Poi lo sfogo ricade su di lei, sulla sua incapacità di rimettersi in gioco anche stavolta: “Sono arrabbiata con me stessa, per l’ennesima volta non è arrivato nulla di me. Ho fallito perchè non sono riuscita a comunicare con te. Faccio schifo perchè potevo essere un pò più morbida e non l’ho fatto“.

Manuel prova ad abbracciarla per consolarla ma questo serve a poco per placare le sue lacrime. L’appuntamento è per la prossima settimana, martedì 16 novembre per la scelta definitiva di fronte agli esperti. Cosa sceglieranno di fare i due romani?