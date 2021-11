Mercedesz Henger ha spiazzato tutti con una reazione inaspettata. Tra le sue parole si legge quell’emozione spiazzante.

Mercedesz Henger torna a stupire sui social. La figlia di Eva è seguitissima in particolare su Instagram, dove il suo account conta ben 781 mila follower incanti da suoi contenuti irresistibili.

Modella, attrice e influencer, le sue curve roventi, i suoi capelli biondi e i suoi occhioni azzurri hanno fatto breccia nel cuore di milioni di fan, conquistati nel tempo dal suo fascino mozzafiato.

Il suo feed è una raccolta di scatti irresistibili in cui scopre le sue curve e mostra il suo sorriso angelico. Oltre a essere molto attiva sulla sua gallery è presente con costanza nelle stories dove racconta le sue giornate scandite tra impegni lavorativi e personali. Tra shooting, set e momenti spensierati non mancano attimi in cui risponde alle domande dei suoi fan. Una proposta ricevuta di recente l’ha lasciata basita.

Mercedesz: quella proposta spiazzante

Mercedesz Henger è rimasta senza parole a seguito di una proposta ricevuta sulla sua seguitissima pagina Instagram da parte di un utente. La figlia di Eva ha lanciato un box di domande chiedendo agli utenti di chiederle curiosità in merito al suo conto.

A lasciarla basita un commento di un fan che ha rivelato un sogno spiazzante con protagonista l’influencer al quale risponde basita: “Iniziamo bene”. Poi un follower le ha svelato come stia facendo uno studio scientifico legato ai casi umani che la contattano con costanza.

Di seguito ha raccontato, a seguito di una domanda di un utente su come affronta i cambiamenti di vita, come nonostante le difficoltà valga la pena di muoversi verso nuovi orizzonti.

Nelle sue stories non mancano poi momenti spensierati dalla sua quotidianità in cui ha condiviso attimi dalla sua palestra, dall’estetista e dai suoi pasti incredibili. In ogni ripresa si mostra sempre entusiasta e bellissima, lasciando tutti senza fiato.