La Regina Elisabetta e il Principe Carlo, tra questi pilastri della Royal Family è accaduto l’impensabile. Tensione alla stelle.

Tensioni e dissidi. Tra i membri della Royal Family le difficoltà e i litigi sono una costante, portando negli anni a incomprensioni e criticità. Se Harry e Meghan sono in questi mesi i protagonisti dei litigi reali, allontanandosi sempre di più dai parenti dopo il loro addio da Palazzo, non sono gli unici ad aver creato confusione e malesseri a Windsor.

In passato infatti a destare perplessità e fastidi era stata la coppia composta da Carlo e Camilla, non vista di buon occhio dalla Regina Elisabetta.

Soltanto con il passare del tempo è riuscita a rivedere il suo punto di vista, tanto che oggi sembra andarle a genio. Con la salute di Sua Maestà in bilico, tra il ricovero in ospedale e le imposizioni dei medici, il figlio al fianco della moglie Camilla stanno prendendo le redini della monarchia tanto che di recente la coppia ha partecipato agli importanti eventi della COP26.

Se oggi la Duchessa di Cornovaglia è stata accettata tra i reali, non sempre è stato così. La sua figura ha portato a scompiglio nel passato e a pesanti scontri.

Royal Family, Principe Carlo: la lite più pesante con la Regina

Le vicende tra il Principe Carlo e Camilla hanno fatto tremare nel tempo i Royal. Innamoratisi appena ventenni, le loro strade si erano poi divise portando il primogenito della Regina a sposare Lady Diana, ritenuta più conforme all’ideale di moglie per un reale.

Ma nel cuore del Principe del Galles la Parker non ha mai smesso di avere un posto speciale, tanto che la Spencer ha rivelato come il suo matrimonio fosse troppo affollato. La Principessa del popolo, adorata a livello globale, ha sofferto molto per questa situazione che ha minato nel tempo la popolarità di Carlo e Camilla. I due si sono ripresi a frequentare ufficialmente anni dopo dalla rottura tra il figlio della Regina e Lady D, per poi sposarsi nel 2007.

Queste vicende hanno innervosito Sua Maestà che per molto tempo non ha avuto rapporti con la Parker: indimenticabile uno scontro tra il figlio e la Regina, legato a Camilla, avvenuto nel 1998.

All’epoca Carlo chiese alla madre di ammorbidire le posizioni in merito alla sua amata, richiesta rifiutata con toni accesi. La Sovrana infatti non ne voleva sapere di perdonare l’adulterio del figlio e tanto meno accettare la presenza di Camilla, definita da lei “una donna malvagia” con la quale non voleva avere nulla a che fare.

Il passare del tempo ha rimarginato le ferite, permettendo alle due di ricucire i rapporti. Se non è nata una passione reciproca, oggi nuora e suocera hanno trovato un compromesso, tollerandosi a vicenda.