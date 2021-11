L’attrice Valeria Golino ha fatto confessioni scottanti sulla sua vita privata, tra segreti di bellezza e rivelazioni inattese

Valeria Golino è un attrice molto amata in Italia, ha girato tanti film nel corso degli anni e ha fatto parlare di se non poco, soprattutto per le sue storie d’amore con uomini più giovani. Quest’anno la bella Golino ha girato tre film, “Occhi blu”, “La terra dei figli” e “La scuola cattolica”.

Dal momento che è molto impegnata, l’attrice non riesce a dedicare molto tempo al benessere, per questo ha rivelato alcuni trucchi per mantenersi in forma. Tuttavia durante questa rivelazione le sono scappate confessioni inaspettate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Una bellezza magica”, Elisa De Panicis jeans bucherellati e stivali fin su al limite: la visuale bollente non mente – FOTO

Le confessioni inaspettate e intime di Valeria Golino

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Crisi Ambra-Allegri, c’è un clamoroso colpo di scena: scoperto chi ha distrutto tutto

Valeria Golino non è mai stata ossessionata da uno stile di vita sano e nemmeno si è mai preoccupata dei segni dell’invecchiamento. Tuttavia di recente, a causa del molto lavoro e stress a cui è stata sottoposta, ha deciso di concedersi un periodo di stop che ha dedicato al suo benessere. Si è quindi rifugiata qualche giorno in una Spa a Roma, specializzata nel benessere medico, per rigenerarsi. L’attrice ha ammesso di aver sentito l’esigenza di concedersi del tempo per se. In questo periodo ha deciso di mangiare sano e di non fumare le sigarette. Questo l’ha rigenerata sia a livello fisico che mentale. Mentre molte colleghe dell’attrice dedicano molto tempo alla cura di se, lei è sempre stata una donna che preferiva viversi la vita e non badare alla cura benessere.

Normalmente non segue abitudini consone alla cura del corpo, mangia male e non cura la propria pelle. La filosofia di Valeria Golino rimane quindi quella di fregarsene dell’invecchiamento, perché tanto è un processo inevitabile e non si può fermare. Questo non vuol dire però che non si può ritardare. Lei non sembra d’accordo e preferisce spendere il suo tempo divertendosi e facendo altro, piuttosto che curare il suo benessere.

La Golino però ammette che qualche crema la usa nella speranza che sia utile, e ogni tanto si rivolge anche ad un medico estetico per il mantenimento del suo viso fresco e luminoso.

Ci vuole tempo e volontà per curarsi e le non ha ne una ne l’altra. Il messaggio che vuole passare, è che cercare di sembrare 20 anni più giovani è una perdita tempo ed è inutile.