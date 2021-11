Ambra e Allegri ai ferri corti: i due non si parlano e l’allenatore bianconero dice di sapere chi è stato a spifferare tutto alla stampa

Ambra Angiolini e Max Allegri fanno ancora parlare tanto di loro. Non sono più una coppia ormai eppure il gossip impazza. Tutti vorrebbero sapere, approfondire, e capire se davvero la colpa della fine della loro storia d’amore è del Mister.

Fino ad ora la grande solidarietà è stata tutta per Ambra, in particolare dopo la consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli. Gesto poco carico vista la situazione. Non si trattava, questa volta, di una gaffe, di uno scivolone mediatico o altro, ma semplicemente di una questione personale che doveva rimanere tale e invece no.

La fine del loro amore è arrivata su tutti i giornali. E il ct della Juventus di tutta questa storia cosa ne pensa? Sarebbe furioso, ecco perché.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Mediaset, Barbara D’Urso e lo smacco a Ilary Blasi. Piersilvio Berlusconi ha deciso così

Ambra e Allegri, gelo tra i due: lui lancia l’accusa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > “Il gioiello più prezioso”, Rocío Muñoz Morales nuda sul letto: indossa solo da una collana. Femme fatale crudele – FOTO

Se Ambra Angiolini qualche battuta con Valerio Staffelli l’ha rilasciata, giusto per non essere scortese, Max Allegri resta in silenzio e non commenta la fine della storia con l’attrice. Su di loro però le indiscrezioni non si placano.

C’è chi addirittura dice che l’allenatore bianconero avrebbe chiesto alla sua ex compagna di pagare l’affitto della casa dove i due vivevano insieme e nella quale lei è momentaneamente rimasta a Milano.

Pare però che questa storia andrà avanti ancora per poco. L’attrice, infatti, avrebbe trovato già un’altra cosa nella quale trasferirsi con la figlia Jolanda e ricominciare. C’è però chi dice che il mister sarebbe furioso con la sua ex. I due non si parlano e sono ai ferri corti.

Allegri sarebbe certo che sia stata proprio Ambra a spifferare tutto alla stampa mettendo la pulce nell’orecchio a qualcuno sulla fine della loro storia. “Pensa che sia stata la sua ex a decidere di diffondere la notizia della loro separazione” dicono i ben informati.