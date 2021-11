Investita da un furgone mentre cammina in strada: morta ragazza di 27 anni

Ieri sera a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, una ragazza di 27 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone.

Una ragazza di 27 anni è morta ieri sera dopo essere stata travolta da un furgoncino a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. La vittima stava percorrendo a piedi, insieme ad alcuni familiari, la strada che conduce dalla frazione di Settimo a Montalto quando improvvisamente un veicolo l’ha centrata in pieno scaraventandola sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato la giovane in ospedale, dove purtroppo è deceduta per le gravissime ferite riportate. Questa mattina i carabinieri i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari un 31enne che si ritiene fosse alla guida del furgoncino.

Tragedia ieri sera, lunedì 8 novembre, a Montalto Uffugo, comune in provincia di Cosenza. Una ragazza di soli 27 anni è stata travolta e uccisa da un furgone.

La vittima, di cui non è stata resa nota l’identità, riporta l’agenzia Ansa, stava camminando, in compagnia di alcuni suoi familiari, lungo la strada che collega il comune nel cosentino alla frazione di Settimo. Improvvisamente è sopraggiunto un furgoncino che ha investito la 27enne scaraventandola sull’asfalto. Il conducente del mezzo ha proseguito la propria corsa senza prestare soccorso.

Tempestivo l’intervento dello staff medico del 118 che ha prestato le prime cure alla ragazza e l’ha trasportata d’urgenza presso l’ospedale Annunziata di Cosenza. Qui i medici hanno provato a salvarle la vita, ma poco dopo l’arrivo in pronto soccorso il cuore della 27enne ha smesso di battere: troppo gravi le lesioni riportate nell’investimento.

I carabinieri, sopraggiunti sul luogo della tragedia, hanno immediatamente avviato le indagini per rintracciare il pirata della strada. Questa mattina, scrive l’Ansa, le forze dell’ordine hanno individuato il presunto responsabile: un 31enne residente a Montalto Uffugo che è stato posto alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo, riferisce l’Ansa, avrebbe dichiarato agli investigatori di non essersi accorto di aver investito la ragazza, ma di aver sentito un tonfo pensando di aver preso una buca.