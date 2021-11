“Una bellezza magica”, Elisa De Panicis jeans bucherellati e stivali fin su al limite: la visuale bollente non mente – FOTO

Elisa De Panicis ha dato lustro alla sua incredibile bellezza, mostrando i dettagli più seducenti ai fan dal battito accelerato: mostruosa.

La showgirl e web blogger di origini spagnole, Elisa De Panicis ha messo k.o. la concorrenza spietata delle divinità di bellezza presenti sul web.

Un fascino unico e straripante infiamma il web all’istante. Difficile restare impassibili di fronte ad un monumento di Madre Natura, con quel fisico da silhouette che toglie difatti il respiro all’istante.

Protagonista su diversi rotocalchi di gossip nazionale, in Italia, Elisa si è resa protagonista, in passato, di party bollenti e incestuosi in compagnia dei suoi intimi amici. Anche qualche volto politico italiano, si pensa si sia fatto avanti mostrando grande interesse nei suoi confronti.

Tuttavia non si conoscono notizie ne ulteriori aggiornamenti su un eventuale ‘continuum’ sentimentale. Nel frattempo lei riesce quasi sempre ad eludere la critica e i pregiudizi degli addetti. D’altronde la sua immensa bellezza è una caratteristica unica che lascia senza parole

Elisa De Panicis, straripante sulle scale: bellezza che lascia il segno

