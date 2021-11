Barbara d’Urso, Mediaset si prepara per lei la novità inaspettata e sconvolgente

Potrebbe cambiare tutto per Barbara d’Urso: dopo il flop di Ilary Blasi Mediaset potrebbe rivolerla indietro, lei è pronta a tornare.

Barbara d’Urso potrebbe essere pronta a riconquistare la tv italiana. Sebbene il suo pubblico non l’abbia mai abbandonata ultimamente la conduttrice Mediaset ha perso un po’ di colpi, e la sua rete televisiva “casa” l’ha lasciata al margine del palinsesto quotidiano. Questo periodo buio potrebbe illuminarsi presto con le luci di nuovi riflettori! Scopriamo insieme cosa ha raccontato una fonte anonima di Mediaset ai giornalisti.

Barbara d’Urso sostituita con Ilary Blasi, Mediaset ci perde e si prepara a chiedere scusa

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate anonimamente da un produttore Mediaset Barbara d’Urso potrebbe presto tornare ad occupare lo schermo delle tv italiane a tempo pieno. Enrico Papi, che l’ha sostituita per un po’ nel turno della domenica sera, pare non sia stato capace di elevare la bassa percentuale di share lasciata dalla sua collega: “Avanti un altro” e “All togheter now” sono stati programmi molto costosi che non hanno mai superato gli ascolti di “Live – Non è la D’Urso”, e per questo motivo Mediaset potrebbe decidere di dare una nuova opportunità a quest’ultima. “C’è bisogno di un prodotto molto forte per la domenica sera. La D’Urso portava ascolti superiori al 12% con una spesa molto contenuta rispetto a produzioni ben più costose” ha raccontato la fonte anonima.

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, a carico di Ilary Blasi, è stata un flop e pare che Mediaset stia valutando la possibilità di riconsegnare il programma proprio alla d’Urso. La moglie di Francesco Totti ha ormai due fallimenti alle spalle: “Star in the Star” è stato addirittura criticato da Silvio Berlusconi stesso, che come molti altri lo ha valutato una copia palese di “Tale e quale show” della Rai.

“La Mediaset vuole una conduttrice esperta e decisa, capace di gestire al meglio le dinamiche tra i naufraghi e le emozioni in diretta, con il risultato di alzare gli ascolti”. Non c’è dubbio che l’identikit di Barbara D’Urso potrebbe essere perfetta per tornare a gestire i drammi in Honduras!

Per il momento, comunque, non è ancora stato confermato nulla. Sicuramente Barbarella non potrà che essere felice di tornare ad intrattenere il suo adorato pubblico, che in questi mesi non ha mai smesso di seguirla sui social.