Belen Rodriguez lascia i suoi followers senza fiato anche d’inverno: gli stivali indossati nell’ultima foto pubblicata vanno a ruba!

Resta una delle donne più belle d’Italia Belen Rodriguez, che anche dopo la nascita della seconda figlia non perde un briciolo di glamour. Mentre il mondo del gossip non le lascia respiro e già parla della sua possibile separazione da Antonino Spinalbese, il modello padre della piccola Luna Marì, l’argentina continua a lavorare sodo. Nelle sue ultime foto pubblicate su Instagram appare più bella che mai!

Belen Rodriguez sexy anche d’inverno, quanto costano i suoi stivali?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez ha pubblicato pochi minuti fa un paio di scatti pubblicitari per la nuova collezione invernale di Elena Iachi. La modella argentina, su Instagram, fa pubblicità alla Aki Collection della marca, indossando un paio di stivali invernali imbottiti in piuma sintetica, con chiusura zip anteriore e platform in gomma ultralight. Le scarpe appaiono comode e caldissime, perfette per le fredde giornate d’inverno che sono ormai alle porte. Abbinate ad un paio di leggings neri e un blazer bianco, le scarpe donano a Belen un look sportivo ma sempre elegante e molto sensuale. La pubblicità ha fatto presa sui fans della showgirl, che nei commenti del post già le chiedono dove poter comprare gli stessi stivali!

Gli stivali indossati dalla Rodriguez nell’ultima foto postata su Instagram fanno parte di una capsule collection di Elena Iachi e costano 299,00 euro. Un prezzo poco abbordabile per la maggior parte dei followers della modella, ma che forse qualche fortunata riuscirà ad aggiudicarsi. Gli stivali, si legge sul sito, si possono infatti pagare a rate da 99 euro l’una.

Belen non sembra preoccuparsi delle voci di corridoio che da giorni, se non settimane, parlano della sua separazione da Antonino Spinalbese. Anche il padre della neonata Luna Marì lavora come modello, e non si vede in compagnia di Belen da un bel po’ di tempo.