“Gran pezzo di gno**a”, Claudia Ruggeri maliziosa in costume: un davanzale così non si era mai visto – FOTO

Claudia Ruggeri è l’indimenticabile Miss di “Avanti un altro!”: il suo ultimo post di Instagram ha seminato il panico sul web. Bellezza devastante!

La cognata di Paolo Bonolis non dà mai tregua ai suoi followers di Instagram, che quotidianamente rimangono a bocca asciutta di fronte ai post esplosivi della modella. In attesa che “Avanti un altro!” riapra i battenti con una nuova edizione, i fan del programma si lasciano volentieri sedurre da Claudia Ruggeri, la Miss che più di ogni altra ha conquistato l’approvazione del pubblico. Soltanto pochi minuti fa, la moglie di Marco Bruganelli dava il buongiorno agli utenti con uno scatto in costume: le sue forme strepitose non si erano mai viste fino a questo punto.

Claudia Ruggeri maliziosa in costume: un davanzale così non si era mai visto – FOTO

Claudia Ruggeri sembra incapace di contenere la propria disarmante sensualità. Solamente ieri, la Miss più apprezzata di “Avanti un altro!” pubblicava una compilation di foto da mozzare il fiato. La modella, con indosso un tubino nero super aderente, ha realizzato uno shooting fotografico all’interno dello studio del quiz game, dove le pose bollenti non si sono di certo fatte attendere.

Questa mattina, Claudia ha rincarato la dose con uno scatto davvero da brividi. La Ruggeri, dopo mesi, ha scelto di lasciarsi immortalare in costume, rispolverando uno degli outfit che gli utenti avevano maggiormente gradito durante l’estate. Il suo bikini nero, in cui il reggiseno a balconcino la fa da padrone, esalta le forme strepitose ed incontenibili della modella.

Tramite i commenti, i fan l’hanno sommersa di complimenti: “Gran pezzo di gno**a“, “Mamma mia sei stupenda“, “La più bella del reame“. La Miss, che ha esibito delle curve da far letteralmente girare la testa, ha ottenuto una standing ovation di likes.

Il pubblico non può far a meno di chiedersi quando la nuova edizione di “Avanti un altro!” riaprirà i battenti. Senza dubbio, le luci dei riflettori non potranno che essere puntate sulla Ruggeri, pronta a guidare con entusiasmo le proprie legioni.