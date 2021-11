“GF Vip” la mamma di una delle concorrenti contro Katia Ricciarelli. Il suo comportamento nella casa non piace affatto

Katia Ricciarelli è uno dei temperamenti forti nella casa del “Grande Fratello Vip”. La nota soprano di certo non passa inosservata, per i suoi look eleganti ma anche per le sue esternazioni, ne ha sempre una per tutti.

Al tempo stesso è però una donna che sa stare al gioco, che sa ironizzare e ridere anche di sé stessa. Proprio per questo si è prestata al cambio look proposto dagli autori. Dall’eleganza e raffinatezza alla “nuova queen delle trapper: Miss KAT¥A!” così come il GF ha ordinato. Il compito è stato affidato alle sorelle Selassié e tutti si sono molto divertiti.

Da fuori però c’è chi non gradisce gli atteggiamenti dell’ex moglie di Pippo Baudo e per questo arriva un grande affondo.

“GF Vip”, parole al vetriolo per Katia Ricciarelli: ecco da chi

“Katia Ricciarelli è una grande artista e dovrebbe essere più coerente e meno pettegola con il resto del gruppo…”. Con queste parole la mamma di Francesca Cipriani affonda la soprano.

La donna ha rilasciato, infatti, un’intervista a Novella 2000 nella quale ha parlato del percorso della figlia nella casa del “GF Vip” ed inevitabilmente sono arrivati anche i commenti per alcuni concorrenti. La mamma di Francesca Cipriani, infatti, si è detta molto indispettita per l’atteggiamento della Ricciarelli nei confronti della figlia e delle parole che ha riservato al suo fidanzato.

“Anche sul fidanzato di Francesca ha avuto da ridire quando lo ha visto nella clip mentre guidava il camion…Ma stiamo scherzando?!” ha tuonato la signora senza peli sulla lingua.

Lei sa che sua figlia è amatissima dal pubblico e in tutto questo contribuisce anche il fatto che la Cipriani non entra mai in dinamiche del genere, non critica e cerca di avere una buona parola per tutti. Non le piace creare attriti e scontri nella casa.

Un’altra donna, invece, che rappresenta una personalità forte nella casa è Soleil Sorge che però non ha molto convinto la mamma della Cipriani tanto che l’ha definita “irrispettosa”.