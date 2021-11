Il Volo, per Gianluca Ginoble ora cambia tutto: “Posso dirlo pubblicamente”

Il Volo, Gianluca Ginoble, il bello del gruppo, esce allo scoperto e lo dice a tutti. Per lui un nuovo capitolo della sua vita

Gianluca Ginoble, da sempre il bello del trio Il Volo, esce allo scoperto e ammette che da un po’ di tempo a questa parte la sua vita è cambiata. In che senso? Il bel giovane ha trovato l’amore e ora non si nasconde più.

Le indiscrezioni su di lui e la sua nuova fidanzata circolavano da tempo ma ci ha pensato il tenore a fugare ogni dubbio. Lei non è solo bellissima e con una carriera avviata, ma è anche una nipote d’arte. Scopriamo chi ha rubato il cuore di Gianluca Ginoble.

Il Volo, Gianluca Ginoble lo ammette: “Sono innamorato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐄𝐋𝐄𝐎𝐍𝐎𝐑𝐀 (@eleonora.venturini.storaro)

“Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”. Queste le parole di Gianluca Ginoble de Il Volo che confermano la sua nuova storia d’amore. Il componente del trio stellato, conosciuto in tutto il mondo, a “Verissimo” con Silvia Toffanin ha confermato le voci che circolavano da tempo sulla sua vita privata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Matrimonio a prima vista”, una delle coppie è agli sgoccioli: l’epilogo

La fortunata è Eleonora Venturini Storaro, una giovane designer nipote di un nonno molto conosciuto, Vittorio Storaro. Eleonora si è laureata all’Università La Sapienza di Roma e poi ha studiato moda all’Istituto Marangoni di Milano. È attiva sui social, anche su Tik Tok che adora, e ha già un profilo Instagram molto seguito con 16 mila follower.

E’ molto riservata e su di lei non si conoscono molte informazioni. Gianluca ha detto di essere molto sereno e contento per questa storia che apre un nuovo capitolo della sua vita. Per il momento però non ci sono ancora foto dei due insieme.

Di Eleonora non mancano gli scatti recenti che arrivano dalla Mostra del Cinema di Venezia dove ha partecipato insieme al nonno con il quale ha sfilato sul red carpet. All’evento era presente, guarda caso, anche Gianluca Ginoble in compagnia, ovviamente, dei suoi amici e colleghi de Il Volo, Piero Barone e Ignazio Boschetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Bell’amore mio”, Flora Canto prima e dopo: trasformazione surreale. Brignano però approva – FOTO

Per Gianluca non si tratta della prima fidanzata vip. Già in passato era stato legato per molto tempo a Pasqualina Sanna, ex concorrente del programma “La Pupa e Il Secchione”. I ben informati dicono che avrebbe avuto anche un flirt con Mercedesz Henger, relazione mai confermata da nessuno dei due.