“L’ho desiderata di più al mondo…”, Katia Pedrotti top cucito al limite della censura: come mamma l’ha fatta – FOTO

Katia Pedrotti ha pubblicato di recente una foto ‘omaggio’ su Instagram dal sapore accattivante: piccole dive crescono…

L’ex gieffina delle prime edizioni del Grande Fratello, venuta alla ribalta grazie al suo grande amore per Ascanio Pacelli, la splendida Katia Pedrotti, ha messo in evidenza una delle parti intoccabili del suo immenso cuore di mamma.

Da anni a questa parte la famiglia Pacelli vive un momento bellissimo, ricco di veri sentimenti. D’altronde il ‘buongiorno’ lo si era visto già in occasione delle dirette del reality show più emozionante d’Italia.

Ne son passati eccome di anni, ma la ‘musica’ non sembra affatto cambiata. Il rapporto tra moglie e marito continua a mietere sorrisi e cenni d’intesa esattamente come la prima volta, quando si son conosciuti.

Non poteva mancare naturalmente il sostegno dei fan di Instagram, la piattaforma su cui Katia ha ottenuto il pass per la consacrazione dal punto di vista delle notorietà

Katia Pedrotti, primo piano bollente: un futuro da protagonista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

L’amore su tutto! L’ex gieffina del Grande Fratello, Katia Pedrotti ha tracciato così, la strada per un futuro migliore. Dal compagno Ascanio, conosciuto dentro le quattro mura più famose d’Italia ai figli, il centro nevralgico dove ruota la sua esistenza.

Il tempo, secondo la showgirl è troppo maturo per poter mettere ancora a nudo le sue autentiche capacità di bellezza, che abbiamo ammirato per anni sulle reti televisive nazionali.

Stavolta ha fatto un passo indietro giustificato e ha messo in risalto la figura divina della figlia, Matilda Pacelli. Nella foto caricata di recente sul profilo personale Instagram si nota una somiglianza impareggiabile con la madre.

Dai lunghi capelli biondi al ‘taglio’ raffinato degli occhi. I fan invece sono andati oltre e hanno intercettato nella piccola, Matilde le increibili peculiarità di una statura fisica da capogiro. Nell’occasione la figlia di Katia indossa un top corto, ricamato al punto giusto, che manda in visibilio i maschietti del web.

Per lei si prospetta, insomma, un futuro da protagonista indiscussa nel mondo dello spettacolo che conta. D’altronde gli insegnamenti nobili della madre non possono che farle bene ed esserle d’aiuto per accelerare i tempi e bruciare le tappe. Ti aspettiamo Matilda!