“Pomeriggio 5”, parla il figlio del noto attore: “Papà non sta bene”. Barbara D’Urso è distrutta

“Pomeriggio 5”, il figlio del noto attore a cuore aperto: “Papà non sta bene”. Barbara D’Urso è distrutta e non trattiene la commozione

Nel corso del secondo blocco di “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso è tornata ad occuparsi della vicenda relativa a Lando Buzzanca. L’attore 86enne, che si trova ricoverato in una clinica per problemi di salute, è il protagonista di una vicenda senz’altro controversa che coinvolge anche Francesca Della Valle, sua compagna ormai da alcuni anni.

La donna, mediante una serie di video girati assieme all’attore, avrebbe comunicato l’intenzione di sposarsi con Buzzanca, rimarcando il pieno consenso di quest’ultimo. A “Pomeriggio 5”, gli ospiti della D’Urso hanno assistito alla messa in onda di un’intervista sconvolgente, rilasciata da Massimiliano, figlio dell’attore. Le sue parole hanno profondamente scosso la conduttrice di Canale Cinque.

“Pomeriggio 5”, parla il figlio di Lando Buzzanca: “Papà non sta bene”

I video resi pubblici da Francesca Della Valle, compagna di Lando Buzzanca, non hanno potuto far a meno di insospettire gli analisti di “Pomeriggio 5”. Secondo Paolo Brosio, le richieste della donna sarebbero a dir poco assurde, alla luce del momento particolarmente delicato che l’attore sta vivendo. “Se vuole stargli vicino gli stia vicino, senza pretendere un matrimonio“: questa la severa stoccata di Brosio.

La D’Urso, d’accordo con il suo ospite, ha voluto far ascoltare ai telespettatori la versione fornita da Massimiliano, figlio di Lando Buzzanca. Tramite l’intervista rilasciata ai microfoni di “Pomeriggio 5”, l’uomo ha fatto luce sul periodo particolarmente difficile che starebbe vivendo l’attore. “Papà non sta affatto bene. Il suo patrimonio gli permetterà di vivere bene per i prossimi dieci, quindici anni“, ha spiegato Massimiliano, con la voce rotta dal pianto.

“Non stiamo facendo la guerra a lei” – ha proseguito l’intervistato, rattristato all’idea di dare in pasto ai media le proprie questioni private – “Certe cose dovrebbero rimanere in famiglia“. Gli opinionisti, di fronte al racconto di Massimiliano, non hanno potuto far altro che constatare la realtà dei fatti: tra i figli di Lando Buzzanca e Francesca Della Valle non scorre affatto buon sangue.

La D’Urso, profondamente scossa per via di quanto udito, ha ribadito il proprio sostegno all’attore. “Che lasci stare il matrimonio, Lando ha il diritto di riprendersi“: queste le insindacabili considerazioni della conduttrice in merito a Francesca Della Valle.