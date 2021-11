Rosalinda vola in Sicilia e sbotta su Zenga: “Volevo farvi vedere questo”

L’attrice siciliana è tornata nella sua terra mentre Andrea è rimasto a Milano… I fans si mostrano preoccupati ma lei risponde così.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno conquistato tutti i telespettatori con la loro storia d’amore nata quasi per gioco all’interno della casa del ”Grande Fratello’‘ ma che ha dato origine ad un grande amore, vero e profondo.

L’attrice siciliana, nonostante all’inizio sembrasse aver preso le distanze dal figlio dell’ex portiere della Nazionale italiana, ha poi perso la testa per lui, talmente tanto che ha lasciato il suo storico fidanzato che l’aspettava fuori dalla Casa e che le aveva chiesto di andare a vivere con lui, in diretta tv.

Sono trascorsi diversi mesi dall’inizio della loro relazione e, in tutto questo tempo, Rosalinda e Andrea sono apparsi più affiatati che mai. Ma ora i fans della coppia si sono mostrati preoccupati…

Rosalinda vola in Sicilia. Cosa succede?

In questi giorni Rosalinda Cannavò ha lasciato Milano ed è voltata nella sua Sicilia. Andrea Zenga, nel frattempo, pubblica Instagram Stories che fanno dedurre che lui sia rimasto nel capoluogo meneghino e trascorre le sue giornate tra una partita a paddle con gli amici e una cena di sushi.

Le malelingue hanno subito pensato che tra i due ci fosse aria di crisi: perché l’ex gieffino non ha seguito la sua fidanzata che è andata a fare visita alla sua famiglia?

Ma Rosalinda ha messo subito a tacere i malpensanti, pubblicando subito uno scatto che ritrae la sua dolce metà.

Mentre chiedeva consigli ai suoi followers sull’arredo di casa e su come ottimizzare lo spazio in cucina, ha condiviso una foto del suo divano dove sopra era seduto Andrea, scrivendo:

“Volevo farvi vedere questo divano, per non parlare poi di quei cuscini… belli vero?”, quando in primo piano c’era il bellissimo primo piano del fidanzato.

Dunque, nessuna crisi tra i due giovani, che stanno continuando a vivere un’intensa storia d’amore.