Ana Mena ha appena condiviso un paio di fotografie illegali sul suo profilo Instagram: le trasparenze da infarto fanno impazzire il web.

Tra le cantanti del momento, non può non figurare il nome di Ana Mena. La nativa di Estepona, anche nell’estate 2021, ha fatto sognare e ha fatto ballare milioni di persone con ‘Un bacio all’improvviso’: la nuova collaborazione con Rocco Hunt ha fruttato una certificazione disco di platino.

La spagnola ha collaborato con il 26enne di Salerno per il secondo anno consecutivo. Ana è una regina anche sui social network: il suo account possiede ben 950mila followers (il milione è ormai ad un passo). La cantante, questa sera, ha pubblicato un paio di fotografie da fantascienza in cui sfodera un outfit non adatto ai deboli di cuore.

Ana Mena, l’outfit è un qualcosa di strabiliante: che trasparenze

Ana, poco fa, ha pubblicato un paio di immagini esagerate sui social network. “Ci stiamo preparando per lo show. Non perdetevelo”, ha scritto nella didascalia. La 24enne sfodera un outfit che è un qualcosa di fenomenale. Le trasparenze sono stupefacenti e i suoi lati più bollenti sono ben in mostra.

L’effetto vedo non vedo fa stropicciare gli occhi ai fans. Il suo ventre è totalmente scoperto: la Mena ha un fisico da dieci e lode.

