Ludovica Valli ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha tolto il fiato ai suoi numerosi followers: dopo la gravidanza, è di nuovo uguale a prima

Ludovica Valli è uno dei personaggi più amati dei social da oramai molti anni. Il suo esordio è avvenuto quando era a malapena una ragazzina e Maria De Filippi decise di metterla sul trono di Uomini e Donne, dove fece breccia nel cuore di moltissimi uomini. A distanza di tutto questo tempo sono cambiate molte cose, Ludovica non sta più con il ragazzo con cui scelse di uscire dal programma ma ha una vita completamente diversa da allora, una quotidianità che le piace e tantissime persone attorno che ama tantissimo.

Ludovica Valli e il look che ha conquistato tutti: stupenda

Ludovica, infatti, ad oggi ha un compagno che la ama tantissimo e una meravigliosa figlia nata otto mesi fa dal loro immenso amore. Ha messo su famiglia molto giovane ma quando ha trovato l’amore della sua vita non ha visto ragione di aspettare. Da un po’ di tempo, dunque, si sta dedicando sempre di più alla famiglia e un po’ meno ai social, ma i suoi followers le sono sempre fedeli e lì pronti ad aspettarla per guardare le sue foto o le storie che condivide con loro. Gli scatti che pubblica sui social ricevono sempre tantissimi consensi, come l’ultimo in questione: nella foto Ludovica indossa una tuta sportiva, molto morbida e che le fascia perfettamente il corpo. Nonostante abbia dato alla luce una bambina solo otto mesi fa, è tornata in forma proprio come prima della gravidanza.

La foto ha raggiunto tantissimi likes in pochissimi minuti e i commenti sotto al post non si sprecano: “Sei sempre più bella e io amo follemente il tuo stile!”.