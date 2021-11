Attimi di paura a ‘Ballando con le stelle’: “Dobbiamo portarlo in ospedale”

Il motociclista è stato vittima di un malore in diretta tv e tutti sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Ecco cosa è successo.

Andrea Iannone è uno dei protagonisti di questa edizione di ”Ballando con le stelle”.

Il motociclista sta facendo molto parlare di sé, più che per le sue doti da ballerino, per la liason che è nata con la sua insegnante Lucrezia Lando.

Non eccelle nel ballo, questo è certo ma il suo fascino e la sua personalità riescono comunque ad attirare tutta l’attenzione della giuria e del pubblico su di lui.

Soprattutto la sua intesa con la ballerina Lucrezia Lando che si è percepita dal loro primo ballo insieme, facendo fin da subito sognare i telespettatori.

Andrea Iannone: avverte un malore e non si presenta sul palco

Andrea Iannone durante la puntata in diretta di ”Ballando con le stelle”, ha fatto preoccupare tutti.

Prima della cosiddetta ‘prova speciale’ che vale 30 punti, il pilota deve aver avuto un malore: dietro le quinte ha avvertito questo malessere e non si è presentato alla sua esibizione.

Momenti di paura in studio che hanno portato a un intervento immediato.

“Dobbiamo aspettare se si calma altrimenti dobbiamo trasferirlo in ospedale”, con queste parole Paolo Belli, in collegamento dalla sala medica del Foro Italico, comunica a Milly Carlucci la situazione e allarma tutti gli spettatori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> GF Vip 6, tutti contro Manuel Bortuzzo. Le accuse sono pesanti: “Basta vittimismo!”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> “Non ho mai visto una donna così” Elisabetta Gregoraci, l’outfit fa impazzire il web: gambe di fuori e non solo..- FOTO

Per motivi di privacy inizialmente non è stato svelato di più ma i telespettatori si sono preoccupati vedendolo disteso sul lettino della sala medica. La puntata è andata avanti lasciando tutti con il fiato sospeso, fino a quando il pilota non ha rotto il silenzio, interrompendo la trasmissione con un intervento: “Forse gli antidolorifici di questi giorni per la spalla mi hanno provocato problemi. Sto bene e voglio ballare!”, tranquillizzando tutti.