La showgirl ed il conduttore sono separati da diversi anni ormai ma sui social sta circolando un loro video insieme impegnati per un evento molto importante.

Si erano conosciuti durante il talent “Amici” nel 2012: lei in giuria impegnata con Fabrizio Corona e lui, ballerino del cast di Canale 5, con Emma Marrone. Un amore fulmineo che li ha travolti e che solo un anno dopo ha portato alle nozze.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono anche diventati genitori di Santiago, tanti tira e molla tra di loro nel tempo nonostante la passione travolgente. La prima separazione nel 2018 e poi il volerci riprovare l’anno dopo sempre per amore del figlio.

L’addio sofferto della coppia è arrivato poco dopo, nulla da fare per loro e quell’amore che ha fatto sognare moltissimi fan. Spunta però sul web, a distanza di tempo, un video che li ritrae felici proprio in quel 2019 che sembra ormai lontanissimo.

Belen e De Martino sul palco di Castrocaro, amore vero e passionale

La vita li ha portati a maturare scelte e percorsi molto diversi, oggi lui è un conduttore affermato mentre lei mamma della piccola Luna Marì nata dalla recente relazione con Spinalbese.

La favola dei due innamorati e del loro volerci riprovare però ad ogni costo è stata immortalata in un video appassionato dei due che ballano un tango argentino sul palco del Festival di Castrocaro 2019 su invito di Simona Ventura madrina della serata.

“Deliziateci col vostro tanto che non ha eguali nel mondo” aveva esordito la showgirl, dando il via ad un’esibizione che è rimasta nella storia. Belen si è presentata sul palco con un meraviglioso abito da tanguera nero attillatissimo con un profondo spacco e tacchi da ballo, lui camicia bianca e pantaloni neri in perfetto stile abbinato.

Movenze sinuose e tanta passione che li ha uniti come non mai in pochi minuti che però sono rimasti negli annali. Un amore che oggi è diventato amicizia e che non smetterà mai di esistere proprio per il figlio che li ha uniti così intensamente.