Charlene, i retroscena del rientro a Monaco della principessa. Ancora distanze con Alberto

Charlene Wittstock, oggi Grimaldi, è stata lontana per quasi un anno dal principato di Monaco a causa di motivi di salute. Qual è la situazione attuale della principessa

Sua Altezza Serenissima, la principessa Charlene Wittstock Grimaldi, classe 1978, è stata lontana dal principato di Monaco e dai suoi cari per un periodo di ben 10 mesi, trascorsi in Sudafrica a causa di gravi motivi di salute.

Ha potuto riabbracciare finalmente i figli (Jacques e Gabriella) e il marito Alberto II di Monaco, mettendo a tacere le voci su un probabile imminente divorzio, innescate dalla immane distanza tra la coppia e dal ritardo nella data del rientro a casa. Tuttavia, un retroscena sul suo ritorno desta parecchia curiosità.

Charlene di Monaco: cosa sta avvenendo dopo il suo ritorno nel principato

Tramite un’immagine condivisa sul suo profilo Instagram ufficiale che conta al momento oltre 365 mila follower, la principessa Charlene di Monaco ha annunciato lo scorso 8 novembre il suo ritorno a casa. Lo scatto la ritrae visibilmente dimagrita mentre si stringe dolcemente al principe Alberto e ai loro due figlioletti.

La fotografia ha fatto il giro del mondo e quanti temevano per la salute dell’ex nuotatrice e modella hanno tratto un sospiro di sollievo. Tuttavia, alcuni rumors sostengono che il ritorno non sia completo al 100%. Infatti, come riporta il Daily Mail, la principessa è sì effettivamente sul suolo monegasco, ma non soggiornerebbe nello stesso Palazzo dei Grimaldi.

Charlene già prima di partire per l’Africa abitava in un bilocale sito sopra una cioccolateria, a 300 metri dalla residenza principale di famiglia in modo da consentirle di raggiungerla a piedi, in breve tempo, in caso di bisogno o di occasioni ufficiali. Sarebbe questa la sua dimora attuale.

Chantell Wittstock, sua cognata e PR della sua Fondazione di beneficenza che opera in Sudafrica, ha rilasciato qualche dichiarazione in merito: “É appena tornata e tutti devono ambientarsi. I suoi figli sono felicissimi di stare di nuovo con la loro mamma”. Nessun commento su una probabile crisi con Alberto.

Quello che si sa è che la principessa non tornerà presto alla vita pubblica; portebbe non essere presente, come invece era stato anticipato, il 19 novembre in occasione dei festeggiamenti per la Giornata Nazionale di Monaco.