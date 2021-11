“Domenica In”, effusioni in diretta tra Arisa e Vito Coppola. La Venier è sconvolta: “Cosa devi dirmi?”

“Domenica In”, Mara Venier ospita Arisa ed il suo maestro di ballo Vito Coppola. La sintonia tra i due non può far a meno di insospettire la Venier…

La puntata di “Ballando con le stelle” trasmessa ieri sera ha visto il trionfo della splendida Arisa. La cantante si è esibita sulle note di “Shallow“, celebre singolo interpretato da Lady Gaga e Bradley Cooper, che ha permesso alla coppia di mettere in piedi un’esibizione a dir poco sensazionale. La giuria, impressionata dal talento dell’artista, non ha potuto far a meno di elogiarla.

Vito e Arisa, che hanno persino duettato durante la performance di ieri sera, dimostrano una sintonia a dir poco impressionante sul palcoscenico. Ospiti della puntata odierna di “Domenica In“, i due hanno compiuto una serie di gesti che hanno fatto insospettire Mara Venier: “Cosa dovete dirmi?“.

“Domenica In”, effusioni in diretta tra Arisa e Vito Coppola. Mara Venier è sconvolta

Ospite di “Domenica In“, Arisa ha speso solamente belle parole nei confronti del proprio maestro di ballo Vito Coppola. “C’è molta empatia tra di noi. È una persona dolce e comprensiva, ha i suoi momenti ma è sempre aperto al dialogo“: questi gli elogi che l’allieva ha rivolto al ballerino, il quale, nel giro di pochi istanti, ha inaspettatamente fatto il proprio ingresso in studio. La Venier, che voleva ad ogni costo sorprendere la sua ospite, è perfettamente riuscita nell’intento.

Dopo aver mandato in onda un filmato che racchiudeva alcuni spezzoni della performance di “Ballando”, la conduttrice non ha potuto di far a meno di constatare una realtà che l’ha a dir poco sorpresa. “Ho fatto vedere la clip, ma non ve la siete filata di striscio. Vi siete messi a parlare tra di voi“: questa l’acuta osservazione di Mara, che ha messo in evidente imbarazzo la coppia. “Dovete dirmi qualcosa?“, li ha incalzati la presentatrice, a cui allieva e maestro hanno prontamente risposto.

“Assolutamente no“, l’ha rassicurata Arisa, continuando a guardare con occhi sognanti il ballerino. Senza dubbio, la sintonia tra i due non mancherà di regalare nuove sorprese al pubblico di Rai 1.